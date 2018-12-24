Выборы в кнессет Израиля назначены на 9 апреля

Правящая в Израиле коалиция приняла решение самораспуститься и провести досрочные выборы в апреле. Как передает Арменпресс, об этом сказал РИА Новости представитель партии "Ликуд".

"Выборы планируются на 9 апреля", - сообщил собеседник агентства.

По итогам парламентских выборов в Израиле будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Кнессет в ближайшее время должен будет принять закон о самороспуске с назначением даты всенародного голосования, до проведения которого он продолжит свою работу. В срок выборы должны были пройти в ноябре будущего года.

Опросы, проводившиеся в последние месяцы, сулят победу правящей ныне партии "Ликуд" с четвертым подряд и пятым в карьере премьерским сроком Биньямина Нетаньяху.