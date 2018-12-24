Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-12-18

ЕРЕВАН, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 декабря, курс доллара США сократился на 0.29 драмa и составил 484.02 драм. Курс евро сократился на 1.93 драмa и составил 551.54 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.08 драм. Курс британского фунта сократился на 1.24 драмa и составил 612.19 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 36.64 драмa и составила 19578.83 драм. Цена серебра сократилась на 1.38 драмa и составила 228.6 драм. Цена платины сократилась на 22.93 драмa и составила 12293.67 драм.