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Азиатские индексы - 24-12-18


ТОКИО, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 20166.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1488.19 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 2527.01 пункта, а HANG SENG снизился на 0.40% и составил 25651.38 пункта.




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