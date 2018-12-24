Азиатские индексы - 24-12-18
ТОКИО, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 20166.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1488.19 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 2527.01 пункта, а HANG SENG снизился на 0.40% и составил 25651.38 пункта.
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