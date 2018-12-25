Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

В мэрии Еревана сегодня, 25-го декабря, состоится заседание Совета старейшин Еревана.

Сегодня, 25-го декабря, состоится пресс-конференция начальника отдела экспертизы технической безопасности лифтов Лусине Ованнисян.

Сегодня, 25-го декабря, состоится пресс-конференция представителей партии «Сасна црер» Жирайра Сефиляна, Гарегина Чукасзяна, Варужана Аветисяна.

Сегодня, 25-го декабря, состоится пресс-конференция тюрколога Рафаела Саакяна, азербайджановеда Тарона Ованнисяна.

На Факультете журналистики ЕГУ сегодня, 25-го декабря, состоится открытие лаборатории “Мультимедиа”.

В Союзе писателей Армении сегодня, 25-го декабря, состоится вручение премий членам Союза писателей по итогам года.

В концертном зале “Арам Хачатурян” сегодня, 25-го декабря, состоится концерт Марио Стефано Пьетродарки.

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