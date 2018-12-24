Выбран самый стильный мужчина года

Американский певец и актер Ник Джонас стал самым стильным мужчиной 2018 года по мнению журнала GQ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Independent.

Голосование проходило на сайте издания. Читателям предложили выбрать своего фаворита из 64 претендентов. Главными конкурентами Джонаса стали актеры Джефф Голдблюм и Райан Рейнольдс, а также музыкант Джон Ледженд.

Отмечается, что декабрьскую свадьбу Джонаса и актрисы Приянки Чопры журналисты прозвали бесконечным фешен-шоу из-за количества нарядов, которые сменил актер в течение дня.

В своем Instagram-аккаунте актер опубликовал детскую фотографию с подписью: «Сейчас, как и прежде, мне хотелось только одного — быть стильным. Не просто стильным, а самым стильным. И несмотря на то, что достижение цели заняло 26 лет, я счастлив наконец получить награду за свое неустанное стремление — быть стильным». Он также поблагодарил своего стилиста, поклонников и других номинантов.

Публикация Джонаса собрала почти миллион лайков.

Ранее в декабре свой список самых стильных людей составил британский журнал Dazed. Первое место издание отдало американскому актеру Джеффу Голдблюму, который снимался в фильмах «Муха» и «День независимости».