Москва отреагировала на просьбу сына Каддафи к Путину

Москва считает, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах. Так в МИД России прокомментировали просьбу к президенту России Владимиру Путину от сына свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи о политической поддержке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всех поддерживаем», — заявили в ведомстве. Там также отметили, что сын Каддафи Сейф аль-Ислам должен быть частью политического процесса в Ливии.

Ранее 24 декабря стало известно, что 46-летний аль-Ислам, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, через своих помощников и замглавы российского МИД Михаила Богданова передал российскому лидеру письмо. В нем он раскрывает свое видение ситуации в Ливии и просит о поддержке своих политических амбиций. Отмечалось, что сын Каддафи собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые по плану ООН должны состояться в стране в 2019 году.