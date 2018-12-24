Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо в связи с трагическими последствиями цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саркисян выразил глубокое соболезнование президенту Джоко Видодо и дружественному народу Индонезии, желая родственникам погибших выдержки и мужества духа.