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Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия


Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо в связи с трагическими последствиями цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саркисян выразил глубокое соболезнование президенту Джоко Видодо и дружественному народу Индонезии, желая родственникам погибших выдержки и мужества духа.




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