Создан клуб ветеранов информационного агентства «Арменпресс»

Гостями информационного агентства «Арменпресс» были многолетние сотрудники агентства. На встрече с генеральным директором Арамом Ананяном присутствовали Нора Меликян, Ануш Гаспарян, Астхик Нерсисян, Белла Аветисян, которые много лет работали в «Арменпресс». На встрече также присутствовали нынешние сотрудники с большим стажем Левон Азроян, Левон Титанян и Аида Закоян.

На встрече были представлены изменения и достижения государственного информационного агентства «Арменпресс». Участники встречи коснулись также предстоящих планов.

Фото: Феликса Арустамяна

Ветераны «Арменпресс» отметили, что, хотя в последнее время конкуренция со СМИ увеличилась, агентство остается на лидирующей позиции.

Участники решили создать клуб ветеранов «Арменпресс», который возглавит Нора Меликян, генеральнем секретарем избран Левон Азроян. Было решено сделать такие встречи периодическими.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Команда «Арменпресс» держит марку передовой роли в армянском информационном пространстве и создает крепкие основы для обеспечения представленности и дальнейшего развития места информационного агентства «Арменпресс» на региональных и международных информационных площадках.

Информационное агентство «Арменпресс» активно освещает, публикует и представляет все события, имеющие важное значение для Армении, дает ответ азербайджанской пропаганде, было и остается на передовых позициях в вопросе международного признания Геноцида армян и выявления турецкой политики отрицания Геноцида.

По случаю 100-летия информационного агентства «Арменпресс» запланирован ряд мероприятий. Накануне была выпущена почтовая марка, посвященная юбилею агентства.