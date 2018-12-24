Всемирная организация здравоохранения напомнила о правилах здоровой диеты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в преддверии новогодних праздников напомнила о правильном питании. На своем сайте она разместила рекомендации, которые помогут снизить риск неприятностей со здоровьем после обильных праздничных застолий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Хотя состав здоровой диеты зависит от многих факторов, в том числе от возраста людей, их активности и от пищи, имеющейся в той местности, где они живут, тем не менее, как подчеркивает ВОЗ, во всех культурах есть "определенные общие советы, помогающие нам вести более здоровую и долгую жизнь". Вот они: пища должна быть разнообразной, следует уменьшить потребление соли, сахара и некоторых видов жиров, избегать вредного воздействия алкоголя.

Говоря о спиртном, эксперты ВОЗ сочли нужным напомнить, что оно "не является частью здоровой диеты", однако "во многих культурах новогодние празднования ассоциируются с потреблением большого количества алкоголя". В целом, чрезмерное или частое питие увеличивает риск получения травм, а в долгосрочном плане губит печень, вызывает онкологические, сердечно-сосудистые и психические болезни. Поэтому эксперты заявляют: "Какой-либо безопасной дозы алкоголя не существует, и для многих людей даже небольшой уровень его потребления чреват серьезным риском. Помните: чем меньше алкоголя, тем лучше, а вовсе не пить - это просто прекрасно".