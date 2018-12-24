Предварительный вариант проекта изменения структуры правительства вынесен на внутреннее рассмотрение: Арман Егоян

Есть предварительный вариант законопроекта “О внесении изменений и дополнений в закон “О структуре и деятельности правительства””, который вынесен на внутреннее рассмотрение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян, комментируя появившийся в СМИ вариант проекта, согласно которому, новое правительство Армении будет состоять из премьер-министра, двух вице-премьеров и 12 министров, а должность первого вице-премьера сокращается.

“Говорить о варианте законопроекта можно лишь после обсуждений с ведомствами. Сейчас есть вариант, который вынесен на внутреннее рассмотрение”, - сказал Арман Егоян.

Вице-спикер Национального собрания Арпине Ованнисян на своей страничке “Фейсбук” опубликовала законопроект “О внесении изменений и дополнений в закон “О структуре и деятельности правительства””, согласно которому новое правительство Армении будет состоять из премьер-министра, двух вице-премьеров и министров. Должность первого вице-премьера сокращается.

Законопроектом предполагается наличие 12 министерств:

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство здравоохранения

Министерство юстиции

Министерство чрезвычайных ситуаций

Министерство иностранных дел

Министерство охраны природы

Министерство образования, науки, культуры и спорта

Министерство обороны

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство высоких технологий и военной промышленности

Министерство экономического развития и сельского хозяйства

Министерство финансов