Предварительный вариант проекта изменения структуры правительства вынесен на внутреннее рассмотрение: Арман Егоян
Есть предварительный вариант законопроекта “О внесении изменений и дополнений в закон “О структуре и деятельности правительства””, который вынесен на внутреннее рассмотрение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян, комментируя появившийся в СМИ вариант проекта, согласно которому, новое правительство Армении будет состоять из премьер-министра, двух вице-премьеров и 12 министров, а должность первого вице-премьера сокращается.
“Говорить о варианте законопроекта можно лишь после обсуждений с ведомствами. Сейчас есть вариант, который вынесен на внутреннее рассмотрение”, - сказал Арман Егоян.
Вице-спикер Национального собрания Арпине Ованнисян на своей страничке “Фейсбук” опубликовала законопроект “О внесении изменений и дополнений в закон “О структуре и деятельности правительства””, согласно которому новое правительство Армении будет состоять из премьер-министра, двух вице-премьеров и министров. Должность первого вице-премьера сокращается.
Законопроектом предполагается наличие 12 министерств:
Министерство труда и социальных вопросов
Министерство здравоохранения
Министерство юстиции
Министерство чрезвычайных ситуаций
Министерство иностранных дел
Министерство охраны природы
Министерство образования, науки, культуры и спорта
Министерство обороны
Министерство территориального управления и инфраструктур
Министерство высоких технологий и военной промышленности
Министерство экономического развития и сельского хозяйства
Министерство финансов