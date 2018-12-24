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На некоторых автодорогах Армении идет снег


Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что по состоянию на 15.00 24 декабря на автодорогах районов Арагац, Талин, Артик, Ахурян и Ашоцк идет слабый снег

Как сообщает «Арменпресс», на автодорогах Горис-Сисиан, Артик-Арагац и перевале Варденяц – местами гололед.

Дорожные строители проводят на автодорогах очистительные работы и обрабатывают их солью и песком.

Дороги республиканского и межгосударственного значения Армении открыты.

Полную и оперативную информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить как на официальном сайте министерства (www.mtcit.am, а также www.ard.am), так и по круглосуточно действующему телефону министерства (010) 56-25-33.


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