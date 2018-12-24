На некоторых автодорогах Армении идет снег
15:52, 24 Декабрь, 2018
Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что по состоянию на 15.00 24 декабря на автодорогах районов Арагац, Талин, Артик, Ахурян и Ашоцк идет слабый снег
Как сообщает «Арменпресс», на автодорогах Горис-Сисиан, Артик-Арагац и перевале Варденяц – местами гололед.
Дорожные строители проводят на автодорогах очистительные работы и обрабатывают их солью и песком.
Дороги республиканского и межгосударственного значения Армении открыты.Полную и оперативную информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить как на официальном сайте министерства (www.mtcit.am, а также www.ard.am), так и по круглосуточно действующему телефону министерства (010) 56-25-33.