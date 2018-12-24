На некоторых автодорогах Армении идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что по состоянию на 15.00 24 декабря на автодорогах районов Арагац, Талин, Артик, Ахурян и Ашоцк идет слабый снег

Как сообщает «Арменпресс», на автодорогах Горис-Сисиан, Артик-Арагац и перевале Варденяц – местами гололед.

Дорожные строители проводят на автодорогах очистительные работы и обрабатывают их солью и песком.

Дороги республиканского и межгосударственного значения Армении открыты.

Полную и оперативную информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить как на официальном сайте министерства ( www.mtcit.am , а также www.ard.am ), так и по круглосуточно действующему телефону министерства (010) 56-25-33.