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Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к семи годам тюрьмы за коррупцию


Суд в Исламабаде в понедельник вынес приговор бывшему премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу по обвинению в коррупции. Экс-глава кабмина приговорен к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Приговор Шарифу связан с обвинениями в том, что он владеет активами, значительно превышающими его доходы.

Бывший премьер имеет право на апелляцию по вынесенному приговору,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом суд снял с Шарифа обвинения, по которым в июле экс-премьер был приговорен к 10-летнему тюремному сроку. Второе дело было связано с покупкой дорогостоящих апартаментов в Лондоне.

 

 




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