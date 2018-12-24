Бельгийские ученые подсчитали, что богатые живут на девять лет дольше бедных

Ученые Лувенского католического университета (Бельгия) изучали вопрос "равенства или неравенства бельгийцев по отношению к смерти", сообщила в канун западного Рождества газета Soir.

Согласно данным их исследования, расхождения в состоянии здоровья состоятельных классов и малоимущего населения красноречиво подтверждают известную истину о том, что "лучше быть богатым и здоровым": ожидаемая продолжительность жизни бедных на 6,6 лет короче у женщин и на 9,1 лет - у мужчин.

Сравнив персональные данные всех бельгийцев, внесенных в национальный регистр населения с 1991 по 2016 годы, изучив итоги переписи 1991, 2001 и 2011 годов и архив свидетельств о смерти, исследователи констатировали "ошеломляющие различия между социальными группами", пишет издание,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Иными словами, поясняет Soir, люди, находящиеся в лучшей социально-экономической позиции, получившие более высокий уровень образования и располагающие более качественным жильем, живут значительно дольше, нередко - на десятилетие, чем те, кто находится на другом конце социальной шкалы.