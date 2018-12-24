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Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»


Кейт Миддлтон с детьми покупали рождественские подарки в дисконтном магазине ретейлера The Range. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиню Кембриджскую с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой заметила учительница Сара Дэниэлс. «Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди», — поделилась Дэниэлс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Семья набрала полную тележку товаров для дома и игрушек, а потом встала в конец общей очереди.

Отмечается, что управляющий The Range называет свой магазин «John Lewis для бедных» (John Lewis — сеть британских универсальных магазинов).

 

 




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