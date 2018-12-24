Киро Маноян считает, что Арцах сделать стороной переговоров можно лишь оказав серьезное давление на Азербайджан

Участие Арцаха в вопросе урегулирования НК-конфликта очень важно. Однако это возможно, если Армения окажет на Азербайджан серьезное давление.

Как сообщает «Арменпресс», подобное мнение высказал на встрече с журналистами руководитель офиса Ай дата и политических вопросов АРФД Киро Маноян.

“Участие Арцаха в переговорах по урегулированию конфликта всегда важно. Важность участия Арцаха всегда подчеркивалась, однако участие Арцаха не может заменить участия Армении так же, как участие Армении не может заменить участия Арцаха. Однако вопрос в том, как принудить к этому Азербайджан. Думаю, это возможно будет оказывая серьезное давление на Азербайджан. А реальным давлением на Азербайджан будет признание Арменией Арцаха”, - сказал Маноян.

По его мнению, Азербайджан должен серьезнее относиться к переговорам.