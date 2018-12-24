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Полиция Армении обезвредила ворвавшегося в банк иностранца


24 декабря, в 10.15, в находящийся на улице Туманяна в Ереване банк “Меллат” ворвался молодой человек, представил на персидском языке какие-то требования, угрожая ножом и электрошокером, затем стал электрошокер применять в действии.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции Армении, состоявшие на службе в банке сотрудники полиции, быстро отреагировав, обезвредили его и передали в отделение Кентрон Полиции.

В результате мероприятий, осуществленных служащими отделения Кентрон Полиции, выяснилось, что доставленный является гражданином Ирана Мортеза Горбан Джошоар, 1982 г.р., который угрожая электрошокером потребовал у сотрудников банка денег.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по признакам статьи 175 Уголовного кодекса РА. Мортеза Горбан Джошоар арестован. Выяснилось также, что 21 декабря, в 21.15, Мортеза Горбан Джошоар зашел, как посетитель в находящуюся на проспекте  Тиграна Меца аптеку, а затем угрожая электрошокером потребовал у сотрудника аптеки денег. По независящим от него обстоятельствам, завершить преступление ему не удалось.

Следствие продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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