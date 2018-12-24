Строительство газопровода "Северный поток — 2", который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, дошло до экономической зоны Швеции, сообщает шведское радио SR.

Поясняется, что в воскресенье судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны и начало установку труб. В порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы, работа по их установке на пути маршрута будет вестись до лета 2019 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Северный поток — 2" – это две нитки газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод строится рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия.