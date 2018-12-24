20 декабря посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян встретился с Генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро (Luis Almagro).

Как сообщили «Арменпресс» пресс-службе МИД Армении, посол Нерсесян отметил значение вовлечения Армении в работы организации в качестве наблюдателя и добавил, что это очень хорошая площадка для диалога между Арменией и членами организации. Посол подчеркнул личную роль Генерального секретаря в деле развития отношений между Арменией и Организацией.

Луис Альмагро поздравил посла Нерсесяна в связи с назначением и выразил надежду, что плодотворное сотрудничество с Арменией будет носить продолжительный характер. Он выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось принять в этом году участие в состоявшемся в Армении саммите Франкофонии, но подтвердил свое намерение посетить в будущем году Армению.

Собеседники затронули также вопросы происходящих в Армении демократических реформ и развития региональных событий, в том числе мирного урегулирования проблемы Арцаха, а также религиозных меньшинств Сирии и армянской общины.