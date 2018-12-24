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Погранвойска СНБ, в связи с перегрузкой КПП “Баграташен”, советуют использовать также КПП “Бавра” и “Гогаван”


Пограничные войска Службы Национальной безопасности Республики Армения, в связи с перегрузкой КПП “Баграташен”, во избежание заторов и бессмысленной траты времени, советуют пассажирским и грузовым машинам, направляющимся из Армении в Грузию и обратно, проезжать также через КПП “Бавра” и “Гогаван”. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Служба Национальной безопасности Республики Армения.

“Уважаемые соотечественники,  в связи с перегрузкой КПП “Баграташен”, во избежание заторов и бессмысленной траты времени, Погранвойска СНБ советуют пассажирским и грузовым машинам, направляющимся из Армении в Грузию и обратно, проезжать также через КПП “Бавра” и “Гогаван””, - говорится в сообщении.


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