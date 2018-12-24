Генпрокурор Армении Артур Давтян встретился с гражданами, протестующими против освобождения Манвела Григоряна под залог. Как передает «Арменпресс», он сообщил им, что Генпрокуратура Армении получила судебный акт, с которым она не согласна. Сейчас Генпрокуратура Армении готовит ответную жалобу с обоснованием. По его словам, эта встречная жалоба будет подлана сегодня. На вопрос, в течение какого времени отреагирует на протест суд, Давтян ответил, что суд проверяет подобные жалобы в течение 3 дней, в этот промежуток будет назначено судебное заседание, на котором и проверят законность и обоснованность судебного решения.

По словам Давтяна, суд первой инстанции освободил Манвела Григоряна под залог по причине ряда его заболеваний, суд первой инстанции посчитал, что в данной ситуации залог может послужить эквивалентом ареста, с чем Генпрокуратура Армении не согласна. По его словам, для определения тяжести заболеваний и возможности содержания Манвела Григоряна под арестом проводилась экспертиза, которая допустила возможность содержания Манвела Григоряна под арестом.

По словам Давтяна, Генпрокуратура Армении считает, что, находясь на свободе, поведение Манвела Григоряна может быть неподобающим.

Как сообщалось ранее, граждане, протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог, проводят акцию у Генпрокуратуры Армении. Как передает «Арменпресс», они собрались у здания Министерства юстиции, откуда двинулись шествием к зданию Генпрокуратуры Армении.

Участники акции протеста требуют снова арестовать Манвела Григоряна. По их словам, их борьба направлена на создание правового государства и торжества закона.

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним спустился генеральный прокурор Армении, выслушал их и дал им пояснения.

Генпрокуратура Армении обжалует в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении депутата НС РА, бывшего председателя союза добровольцев "Еркрапа", генерал-лейтенанта Манвела Григоряна из-под стражи под залог.

В беседе с Арменпресс так заявила завотделом связей с общественностью ГП РА Аревик Хачатрян.

"Генеральная прокуратура получила решение суда, оно необоснованное, и прокуратура подаст апелляционную жалобу", - сказала Аревик Хачатрян.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА проголосовало за лишение его депутатской неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.