Лавров: России не станет инструментом для обслуживания интересов США

Вашингтону не удастся сделать из России инструмент обслуживания интересов США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что главная проблема в отношениях Москвы и Вашингтона в том, что США никогда не рассматривали отношения как самоценные. По его словам, Россия для американского политистеблишмента – это объект.

"Нас демонизируют, чтобы держать в дисциплине Европу и крепить евроатлантическую связку. Или, например, сейчас всерьез обсуждают, как использовать Россию против Китая в свою пользу. Да и попытки инспирировать смену власти в нашей стране или изменение российской политики – а такой иллюзией в Вашингтоне страдают многие – продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США", - сказал Лавров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы знаем страны, которые американцам удалось принудить к такой роли (инструмента - ред.), но, разумеется, с нами этого не получится", - добавил министр.