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Штангист Андраник Карапетян занял 3-е место в розыгрыше Кубка мира


Член мужской сборной Армении по тяжелой атлетике Андраник Карапетян стал обладателем бронзовой медали в розыгрыше Кубка мира.

Как сообщает «Арменпесс», в весовой категории 81 кг Карапетян в рывке взял 161 кг, а в толчке – 180. В сумме двоебория армянский тяжеловес занял третье место, набрав важнейшие рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.


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