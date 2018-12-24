Штангист Андраник Карапетян занял 3-е место в розыгрыше Кубка мира

Член мужской сборной Армении по тяжелой атлетике Андраник Карапетян стал обладателем бронзовой медали в розыгрыше Кубка мира.

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Как сообщаетвесовой категории 81 кг Карапетян в рывке взял 161 кг, а в толчке – 180. В сумме двоебория армянский тяжеловес занял третье место, набрав важнейшие рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.