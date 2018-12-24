Военные в США не перестанут сообщать о перемещениях Санты, несмотря на приостановку работы правительства

Несмотря на частичное прекращение работы правительственных учреждений в США из-за непринятого проекта временного бюджета, дети в США и во всем мире все-таки смогут получить информацию с военной базы в Колорадо о перемещениях Санта-Клауса в рождественскую ночь, сообщает в понедельник британская газета The Independent.

Американские военные подтвердили, что 1,5 тыс. волонтеров помогут поддержать традицию, закрепившуюся с 1955 года, в соответствии с которой Командование воздушно-космической обороны Северной Америки предоставляет детям информацию о перемещениях Санта Клауса в канун Рождества - 24 декабря,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Военнослужащие и волонтеры вечером 24 декабря соберутся на военно-воздушной базе Питерсон в Колорадо, чтобы отвечать на звонки.

"Мы используем радиолокационные системы, размещенные по всему миру, а также инфракрасные изображения со спутников, кроме того, у нас размещены камеры для отслеживания Санты по всему миру. Также мы используем истребители для сопровождения Санты", - рассказал майор Тодд Уолтер.