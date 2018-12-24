Прокуратура представит апелляцию по поводу освобождения Манвела Григоряна под залог 24-го декабря

К гражданам, протестующим против освобождения Манвела Григоряна под залог, которые проводят акцию у Генпрокуратуры Армении, подошел руководитель управления по контролю над особо важными делами Генпрокуратуры Армении Ваагн Мурадян. Как передает «Арменпресс», он сообщил участникам акции, что прокуратура 24-го декабря представит апелляцию по поводу освобождения Манвела Григоряна под залог судом первой инстанции.

«В данный момент генеральный прокурор занят, он не может встретиться с вами, однако скажу, что мы занимаемся вопросом, сегодня мы представим ходатайство»,- сказал он. По его словам, вопрос будет решен до Нового года.

Участники акции протеста заявили, что будут ждать до тех пор, пока к ним спустится генеральный прокурор Армении, чтобы он выслушал их и дал им пояснения.

«В противном случае, в Эчмиадзине есть группы, которые готовы перекрыть трассу Эчмиадзин-Ереван, закрыть движение в Эчмиадзине»,- сказал один из участников акции протеста.

Как сообщалось ранее, граждане, протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог, проводят акцию у Генпрокуратуры Армении. Как передает «Арменпресс», они собрались у здания Министерства юстиции, откуда двинулись шествием к зданию Генпрокуратуры Армении.

Участники акции протеста требуют снова арестовать Манвела Григоряна. По их словам, их борьба направлена на создание правового государства и торжества закона.

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним спустился генеральный прокурор Армении, выслушал их и дал им пояснения.

Генпрокуратура Армении обжалует в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении депутата НС РА, бывшего председателя союза добровольцев "Еркрапа", генерал-лейтенанта Манвела Григоряна из-под стражи под залог.

В беседе с Арменпресс так заявила завотделом связей с общественностью ГП РА Аревик Хачатрян.

"Генеральная прокуратура получила решение суда, оно необоснованное, и прокуратура подаст апелляционную жалобу", - сказала Аревик Хачатрян.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА проголосовало за лишение его депутатской неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.