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В Индии столкнулись 50 автомобилей


Не менее восьми человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения 50 автомобилей на шоссе в Индии из-за густого тумана и слабой видимости, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, инцидент произошел на трассе Рохтак-Ревари около города Джаджар в штате Харьяна. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы. Пострадавших, десять из которых находятся в критическом состоянии, доставили в больницы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка длиной в два километра.

 

 

 




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