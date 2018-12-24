Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года

Портал Business Insider назвал самые ожидаемые модели авторынка в 2019 году.

В список попало 40 легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников.

В 2019 Audi выпустит на рынок обновленную линейку седанов, в которую вошли такие модели, как A6, А7 и А8. Кроме того компания начнет продажи обновленного внедорожника Q8, а также электрического E-Tron.

От BMW автолюбители ждут новый седан 3 Series, купе 8 Series и роадстер Z4. Еще в следующем году на рынке появится новое поколение внедорожников X5 и флагман X7,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Компактный кроссовер XT4 пополнит модельный ряд Cadillac. А Honda выпустит на рынок кроссовер Passport.

Станут доступны и новинки от Hyundai – кроссоверы Nexo на водородном топливе и восьмиместный Palisade, а также внедорожник Santa Fe.

Кроме того, в 2019 также появится внедорожник Land Rover Defender и кроссовер второго поколения Range Rover Evoque.

Lincoln выпустит седан Continental, внедорожник Aviator и кроссовер Nautilus. Mercedes-Benz – новый седан A-класса, спорткар AMG GT, внедорожник нового поколения GLE, электрический EQC и обновленную версию G-Wagon. Porsche – третье поколение Cayenne, восьмое поколение модели 911 и электрический седан Taycan.

После восьмилетнего перерыва в продажу вновь поступит пикап Ranger от компании Ford. А в шоурумах автосалонов наконец-то появится Jeep Gladiator. В 2019 году также дебютирует седан Kia K900.

Автолюбители смогут приобрести кроссовер премиум класса Lamborghini Urus, компактный Lexus UX, новую версию суперкара 720S от McLaren, пикап Ram 1500, новый Cullinan от Rolls-Royce, Model Y от Tesla, Toyota Supra, Volkswagen Arteon и универсал Volvo V60.