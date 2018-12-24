В Бангкоке жара и безветрие вызвали опасное загрязнение воздуха

Уровень загрязнения атмосферы частицами пыли, дизельной сажи и продуктов выхлопа бензиновых двигателей размером до 2,5 микрон в различных районах Бангкока составляет уже неделю от 72 до 92 микрограммов на кубический метр при "верхней" границе нормы 50 микрограммов, сообщает в специальном заявлении департамент по контролю загрязнения атмосферы администрации столицы Таиланда.

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером на интернет-сайте администрации мегаполиса, содержится рекомендация жителям столицы по возможности оставаться в своих домах, а при необходимости выхода на улицу надевать увлажненные марлевые маски или респираторы.

"Виной всему необычная для конца декабря жара и почти полное безветрие", - сказал в понедельник РИА Новости консультант бангкокского метеорологического бюро Крайсак Сисампхан,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Бангкок стоит почти на самом берегу Сиамского залива, и в обычное время, когда с моря дуют ветры, воздух в городе самоочищается, точнее – заменяется за счет этого, город, как бы, проветривается. Уже неделю ветра почти нет, и жара стоит нетипичная для этого времени года. Сейчас и по ночам она держится на уровне 30 градусов и выше", - пояснил.

Он напомнил также, что основной агент загрязнения воздуха в Бангкоке - дизельная сажа от городского транспорта и множества частных автомобилей-пикапов с дизельными двигателями.