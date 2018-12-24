СК Армении завершил расследование по делу об особо крупной краже в Цахкадзоре

Котайкское отделение СК Армении завершило расследование по делу об особо крупной краже в Цахкадзоре. На основании добытых доказательств обвинение предъявлено 2 лицам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В частности, по материалам следствия некий житель Раздана, 1996 г.р., войдя в преступное соглашение с жителем Еревана, 1989 г.р., в ночь со 2-го на 3-е января 2018 года проникли в квартиру жителя Цахкадзора и похитили там его имущество, нанеся ущерб в значительном размере.

В квартиру проник житель Раздана, 1996 г.р., при этом его страховал житель Еревана, 1989 г.р., координируя действия первого по телефонной связи.

На основании добытых доказательств, 22-летнему жителю Раздана выдвинуто обвинение по ст. 177 УК Армении, а 29-летнему жителю Еревана выдвинуто обвинение по ст. 38-177 УК Армении.

Дело направлено в прокуратуру.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.