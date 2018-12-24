Граждане, протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог, проводят акцию у Генпрокуратуры Армении. Как передает «Арменпресс», они собрались у здания Министерства юстиции, откуда двинулись шествием к зданию Генпрокуратуры Армении.

Участники акции протеста требуют снова арестовать Манвела Григоряна. По их словам, их борьба направлена на создание правового государства и торжества закона.

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним спустился генеральный прокурор Армении, выслушал их и дал им пояснения.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Армении обжалует в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении депутата НС РА, бывшего председателя союза добровольцев "Еркрапа", генерал-лейтенанта Манвела Григоряна из-под стражи под залог.

В беседе с Арменпресс так заявила завотделом связей с общественностью ГП РА Аревик Хачатрян.

"Генеральная прокуратура получила решение суда, оно необоснованное, и прокуратура подаст апелляционную жалобу", - сказала Аревик Хачатрян.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА проголосовало за лишение его депутатской неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.