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Граждане, протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог, проводят акцию у Генпрокуратуры Армении


Граждане, протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог, проводят акцию у Генпрокуратуры Армении. Как передает «Арменпресс», они собрались у здания Министерства юстиции, откуда двинулись шествием к зданию Генпрокуратуры Армении.

Участники акции протеста требуют снова арестовать Манвела Григоряна. По их словам, их борьба направлена на создание правового государства и торжества закона.

Участники акции протеста требуют, чтобы к ним спустился генеральный прокурор Армении, выслушал их и дал им пояснения.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Армении обжалует в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении депутата НС РА,  бывшего председателя союза добровольцев "Еркрапа", генерал-лейтенанта Манвела Григоряна из-под стражи под залог.

В  беседе с Арменпресс так  заявила  завотделом связей с общественностью ГП РА  Аревик  Хачатрян.

"Генеральная прокуратура получила решение суда, оно необоснованное, и прокуратура подаст апелляционную жалобу", - сказала Аревик Хачатрян.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он   освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение  по ч.2 ст.235 (незаконное  приобретение оружия, хранение  по предварительному  сговору  с другими лицами), а  также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему   имущества в  особо крупных размерах - по предварительному  сговору  с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА  проголосовало за лишение  его депутатской  неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в  заключении, Григорян и его защита  не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.


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