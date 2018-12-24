FT: Мэй проведет незапланированное заседание кабмина по Brexit 2 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократила рождественские каникулы членов кабинета с целью проведения 2 января экстренного заседания по "жесткому" Brexit (без сделки с ЕС). Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

Незапланированная встреча созвана, чтобы разработать план действий в преддверии возобновляемых 9 января в британском парламенте двухдневных дебатов по проекту соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС. Дата голосования по сделке при этом не указана. Изначально голосование должно было состояться 11 декабря, однако Мэй перенесла его на январь в связи с тем, что Палата общин была явно не готова поддержать сделку.

Недовольство оппонентов премьер-министра, среди которых десятки членов правящей Консервативной партии, связано прежде всего с неурегулированностью проблемы границы на острове Ирландия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ряд членов правительства Великобритании, согласно информации СМИ, считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого ранее достигли премьер Мэй и лидеры Евросоюза. При этом члены британского кабинета не исключают вариант проведения нового референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Эту идею поддерживают пять министров, в том числе министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Она назвала правдоподобным вариантом проведение второго плебисцита, если парламент отклонит в январе соглашение Лондона с Брюсселем.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.