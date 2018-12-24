С 1 января размер стоимости импортируемых товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов понизится в 3 раза, а вес - в 2 раза

С 1 января 2019 года размер стоимости импортируемых товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов понизится в 3 раза, а вес - в 2 раза. Изменения предусмотрены в рамках решения «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Комитета госдоходов республики, согласно новому регулированию, если физическое лицо ввозит на таможенную территорию ЕАЭС товар личного пользования, стоимость которого не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, а вес – 25 кг, то никакого взыскания не будет.

В случае превышения этих показателей будет взиматься сумма в размере 30% от стоимости товаров, но не меньше суммы, эквивалентной 4 евро за 1 кг, или сумма за избыточный вес.