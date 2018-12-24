В Китае прогнозируют снижение темпов роста ВВП страны

Темпы роста ВВП КНР в 2019 году могут сократиться до 6,3%, говорится в ежегодном докладе академии общественных наук Китая (АОН КНР).

"В начале 2018 года мировая экономика продолжала демонстрировать признаки восстановления, цены на основные товары вновь стали расти, глобальная инфляция демонстрировала относительную стабильность. Учитывая новые тенденции, по предварительному прогнозу рост экономики КНР по итогам 2018 года составит около 6,6%", - говорится в докладе.

Сообщается, что "ситуация в мире в 2019 году еще более неопределенная, и, по предварительным прогнозам, темпы роста ВВП Китая замедлятся на 0,3 процентных пункта и составят 6,3%",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Однако, отметили аналитики АОН КНР, даже с показателями роста ВВП в 6,3% вклад Китая в развитие мировой экономики все еще останется одним из наиболее значительных, "жесткой посадки" экономики КНР не ожидается.