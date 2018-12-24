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Правительство наполовину сократит проценты по кредитам, взятым несколькими тысячами офицеров и прапорщиков ВС Армении


Правительство Армении намерено в ближайшем будущем реструктуризировать долги по кредитам, взятым несколькими тысячами офицеров и прапорщиков ВС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, предполагается наполовину сократить проценты по взятым кредитам, а также увеличить сроки выплат.

Кроме того, правительство Армении намерено в ближайшем будущем помочь бывшим военнослужащим в приобретении жилья.

«Это, конечно, не является окончательным решением вопроса, однако вопрос сдвинется с мертвой точки»,- пишет исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.


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