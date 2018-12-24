"Закрытие" правительства США затруднило починку гирлянды на главной ели

Приостановка работы ряда федеральных ведомств США затрудняет процесс починки гирлянды на главной рождественской ели страны, которую ранее повредил неизвестный, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление службы национальных парков.

Ранее в пятницу телеканал NBC со ссылкой на полицию сообщил, что неизвестный залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению службы национальных парков, елка останется без гирлянды на время приостановки работы правительства. "Во время частичной приостановки работы правительства центр для посетителей Белого дома и площадка с национальной рождественской елкой будут закрыты", - говорится в сообщении на сайте.