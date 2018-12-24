Арестован стрелявший в Нор-Норке молодой человек

Накануне в полиции Нор-Норка было получено сообщение о том, что в административном районе Аван в Ереване произошла стрельба. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Полицейские и следователи выяснили, что в тот же день, в районе 21.15, Ваграм Манвелян, 1986 г.р., из охотничьего ружья «MR 43», зарегистрированного на его имя, стрелял в направлении одного из домов административного района Аван. Он намеренно выстрелил в Генрика Н., 1950 г.р., причинив ему огнестрельные ранения в области обеих ног, раненый был доставлен в больницу.

В 21.45 Ваграм Манвелян был подвергнут приводу, при этом он оказывал сопротивление и намеренно разбил стекло в дверце полицейского автомобиля. По дороге к месту происшествия полицейские обнаружили 20 гильз - все в непосредственной близости к месту инцидента. Ружье было изъято.

Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.