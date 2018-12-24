Лучшим тренером года признан главный тренер «Пюника»

Лучшим тренером года Армении признан главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Федерация футбола Армении подвела итоги года, по которым лучшим тренером года Армении был признан главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев, набравший 70 очков.

На втором месте - главный тренер сборной Армении по футболу Армен Гюлбудагянц, набравший 60 очков.

По 55 очков набрали главный тренер «Ширака» Вардан Бичахчян и главный тренер «Алашкерта» Арам Восканян. Из них больше голосов как претендент на первое место получил главный тренер «Ширака» Вардан Бичахчян, который и занял третье место.