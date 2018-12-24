Катар ответил на блокаду месяцем распродаж и скидок на отели

Катар по опыту Дубая объявил о начале месячного фестиваля массовых распродаж, скидок в отелях и развлечений, чтобы оживить местный рынок, просевший в условиях экономической блокады соседних стран, передает корреспондент РИА Новости.

Церемонию официального открытия сезона распродаж, которая получила название Shop Qatar, посетили министры, высокопоставленные чиновники, иностранные дипломаты и журналисты.

В фестивале принимают участие 14 крупнейших гипермаркетов по всему Катару. Чтобы привлечь туда покупателей, власти эмирата устраивают насыщенную развлекательную программу - выступления цирковых артистов, "живые" концерты, лотереи. Любой человек, совершивший покупку на 200 риалов (55 долларов), получает право выиграть машину или денежный приз на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч риалов (3-30 тысяч долларов),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, фестиваль распродаж, который продлится до 20 января, включает скидки на пребывание и в 55 отелях разной категории по всей стране.

С 5 января в Дохе на неделю откроется специальный район моды, где пройдут показы последних коллекций моды мировых дизайнеров, а также мастер-классы известных в мире визажистов.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение, экономические связи и введя его блокаду. Они потребовали от Катара в обмен на нормализацию отношений выполнить 13 условий, в том числе прекратить поддержку терроризма и закрыть офис телеканала "Аль-Джазира".