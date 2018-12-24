ДТП на Киевском мосту: есть пострадавшие

Крупное ДТП произошло накануне вечером на Киевском мосту в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.



По данным ведомства, информация об аварии поступила в службу 911 накануне в районе 19.53. На место отправился пожарно-спасательный расчет и отряд быстрого реагирования.

Выяснилось, что столкнулись BMW 318, Opel Astra G, Opel Corsa, ВАЗ-2101 и Toyota Camry. До прибытия на вызов спасателей, пассажир Toyota Camry - семилетний ребенок был госпитализирован в медцентр "Арабкир", где после оказания медпомощи был выписан.



Спасатели извлекли из ВАЗ-2101 водителя - 22-летнего мужчину и передали службе "Скорой помощи". Он был также госпитализирован, медики оценили его состояние как удовлетворительное.