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ДТП на Киевском мосту: есть пострадавшие


Крупное ДТП произошло накануне вечером на Киевском мосту в Ереване. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. 

По данным ведомства, информация об аварии поступила в службу 911 накануне в районе 19.53. На место отправился пожарно-спасательный расчет и отряд быстрого реагирования. 
Выяснилось, что столкнулись BMW 318, Opel Astra G, Opel Corsa, ВАЗ-2101 и Toyota Camry. До прибытия на вызов спасателей, пассажир Toyota Camry - семилетний ребенок был госпитализирован в медцентр "Арабкир", где после оказания медпомощи был выписан. 

 Спасатели извлекли из ВАЗ-2101 водителя - 22-летнего мужчину и передали службе "Скорой помощи". Он был также госпитализирован, медики оценили его состояние как удовлетворительное. 


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