Moody's повысило рейтинг Украины до Саа1 со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до Саа1 с Саа2. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "стабильный" с "позитивного".
Среди факторов, повлиявших на улучшение рейтинга, эксперты агентства называют в том числе новую программу финансирования stand-by Международного валютного фонда для Украины, а также недавно принятые реформы, которые будут способствовать снижению коррупции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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