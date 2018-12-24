Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Moody's повысило рейтинг Украины до Саа1 со "стабильным" прогнозом


Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до Саа1 с Саа2. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен на "стабильный" с "позитивного".

Среди факторов, повлиявших на улучшение рейтинга, эксперты агентства называют в том числе новую программу финансирования stand-by Международного валютного фонда для Украины, а также недавно принятые реформы, которые будут способствовать снижению коррупции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации