Министерство здравоохранения Армении рекомендует не менять рацион и режим питания детей

Новогодние дни – не повод для изменения рациона и режима питания детей. Желательно, чтобы ребенок питался, как обычно, ел свою привычную пищу и вовремя. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

"Конечно, можно угостить ребенка блюдами с новогоднего стола, но делать это нужно осторожно, чтобы из-за "непривычной" еды не возникли проблемы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что многие дети очень любят газированные напитки и сладкие соки, которые, как известно, вовсе не приносят пользы для здоровья. Поэтому не стоит разрешать ребенку пить много лимонада и соков.

"Нужно быть внимательным, чтобы ребенок в гостях ел исключительно свежую пищу. Если ребенку хочется фруктов, убедитесь в том, что их помыли", - предупреждает Минздрав.

Кроме того, медики рекомендуют проявить особую осмотрительность при покупке еды на улице.

Минздрав советует приучить ребенка к мытью рук до и после еды. Если же под рукой нет воды, то нужно хотя бы протереть руки влажной салфеткой.