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Мануэл Петросян не занял призового места на международном турнире в Испании


Гроссмейстер Мануэл Петросян неудачно завершил свои выступления в матчах проходящего в Испании международного турнира. В девятом туре он проиграл и набрал 6,5 очков.

Как передает «Арменпресс», в итоге Мануэл Петросян занял 15-е место в турнире.


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