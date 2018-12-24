Мануэл Петросян не занял призового места на международном турнире в Испании

Гроссмейстер Мануэл Петросян неудачно завершил свои выступления в матчах проходящего в Испании международного турнира. В девятом туре он проиграл и набрал 6,5 очков.

Как передает «Арменпресс» , в итоге Мануэл Петросян занял 15-е место в турнире.