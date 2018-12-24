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Сформирована комиссия для рассмотрения жалоб граждан в ходе зимнего призыва в армию


Приказом министра обороны Армении, под эгидой Общественного совета при главе Минобороны, создана комиссия для обсуждения вопросов, поднятых в заявлениях и жалобах граждан касательно процесса проведения зимнего призыва на военную службу. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минобороны РА.

Согласно информации, комиссию возглавил советник министра обороны РА Гегам Арутюнян.

В ходе призыва граждане могут представлять свои заявления-жалобы в рабочие дни до 17:00, а также по субботам  до 14:00 по адресу ул. Московяна 5 (место работы Общественного совета при министре обороны РА).

Первое заседание комиссии состоится 26 декабря, последующие заседания – по вторникам и пятницам.

Отмечается также, что работа комиссии открыта для СМИ.


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