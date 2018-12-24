Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с рождественским посланием к военнослужащим страны и поблагодарила их за защиту от российского вторжения. Об этом сообщает The Sun.

Политик отметила роль военных в устранении последствий отравления семьи Скрипалей в Солсбери, а также высоко оценила работу по защите территориальных и воздушных границ Британии от вторжения России.

Помимо этого Мэй поблагодарила военных за борьбу с терроризмом и группировкой «Исламское государство» . Политик подчеркнула, что вооруженные силы Великобритании продолжат противостоять применению химического оружия против мирных жителей в Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер-министр предсказала новые проблемы, которые ожидают страну в 2019 году, и призвала военнослужащих встретить их мужественно и стойко.