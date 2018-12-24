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Гол Араса Озбилиза помог команде «Виллем II» одержать победу


В рамках 17-го тура чемпионата Голландии «Виллем II» на выезде победил «Эммен» со счетом 2:0. Как передает «Арменпресс», на 42-й минуте в составе «Виллем II»  отличился полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз, который забил гол в ворота «Эммена», позже он был заменен на 85-й минуте.

«Виллем II»  занимает 12-е место в турнирной таблице.


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