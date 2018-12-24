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Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события


Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 24-го декабря, в общеобразовательных школах начинаются ЕГУ для учащихся 12-х классов. Первый экзамен – по армянскому языку и литературе, далее состоятся экзамены по математике и истории Армении.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция арабистов  Армена Петросяна и Арпине Овсепян. Тема: ближневосточная  ситуация, политика Армении в  2018г.,  вывод войск  из Сирии, возможное  вторжение  Турции в  Сирию.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция главы  офиса  по политике  Ай Дата Киро Манояна. Тема: итоги 2018г.

Члены   учредительного комитета  партии «Национальная повестка» Аветик  Чалабян, Ара Акопян и Игорь Заргарян представят свои программы.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция главы  о/о «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна.Тема: волокита  с  модернизацией ереванского транспорта, бюджет-2019.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция национального координатора Фонда природы Кавказа Армана Вермишяна.Тема: подведение  итогов  деятельности в  Армении Фонда природы Кавказа

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.


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