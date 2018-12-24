Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 24-го декабря, в общеобразовательных школах начинаются ЕГУ для учащихся 12-х классов. Первый экзамен – по армянскому языку и литературе, далее состоятся экзамены по математике и истории Армении.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция арабистов Армена Петросяна и Арпине Овсепян. Тема: ближневосточная ситуация, политика Армении в 2018г., вывод войск из Сирии, возможное вторжение Турции в Сирию.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция главы офиса по политике Ай Дата Киро Манояна. Тема: итоги 2018г.

Члены учредительного комитета партии «Национальная повестка» Аветик Чалабян, Ара Акопян и Игорь Заргарян представят свои программы.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция главы о/о «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна.Тема: волокита с модернизацией ереванского транспорта, бюджет-2019.

Сегодня, 24-го декабря, состоится пресс-конференция национального координатора Фонда природы Кавказа Армана Вермишяна.Тема: подведение итогов деятельности в Армении Фонда природы Кавказа

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