В Армении все автомобильные дороги в основном проходимы: местами имеется гололед

В Армении все автомобильные дороги в основном проходимы, кроме участка Сотк-Карвачар и Варденяцкого перевала. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

"По состоянию на 8:20 утра 24 декабря на Варденяцском перевале и автомобильной дороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица. Поэтому они труднопроходимы", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям ездить на автомобилях, оснащенных зимними шинами.

При этом автомобильная дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, однако на российской стороне образовалась очередь.