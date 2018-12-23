В Соликамске из-за задымления в шахте погибли 9 человек

22 декабря около 11:04 по ереванскому времени произошло задымление в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске (Пермский край). В стволе шахты работали 17 человек, восемь из них выбрались, они не пострадали. При этом девять человек оказались заблокированными. Они погибли. Как передает Арменпресс со ссылкон на ТАСС, оперативный штаб на месте ЧП возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

МЧС России опровергло информацию СМИ о том, что в шахте произошел взрыв метана. В свою очередь представитель компании "Уралкалий" уточнил, что задымление и пожар связаны со строительными работами, которые проводились в шахте: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 м, глубина шахты составляет 500 м.

Специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора должны были провести проверку нового ствола шахты, где произошло задымление, в октябре 2018 года, однако в связи с отставанием строительной компании - подрядчика от графика работ, по просьбе "Уралкалия" проведение проверки было отложено на январь 2019 года.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и эксплуатационных работ, повлекшее смерть трех и более человек"). 23 декабря дело передали в центральный аппарат СК. Четыре сотрудника компании УС-30 задержаны.