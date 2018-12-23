В  результате  ДТП на трассе Ереван-Севан погиб водитель, пассажир госпитализирован

23 декабря в 02:46 в службу «911» поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан, недалеко от комплекса «Пикник», произошло ДТП: автомобиль съехал с проезжей части и упал в ущелье.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 19 км трассы Ереван-Севан автомобиль Nissan Tiida (водитель Д.М, 1995 г/р) съехал с проезжей части и упал в ущелье (около 10 м).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта полиции РА, до приезда спасателей водитель был доставлен в МЦ «Григор Лусаворич», где скончался.

Спасатели поднесли пассажира Д.А (1996 г/р) к машине скорой помощи и доставили в МЦ «Григор Лусаворич», где его состояние оценили как тяжелое..