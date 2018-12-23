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В  результате  ДТП на трассе Ереван-Севан погиб водитель, пассажир госпитализирован


23 декабря  в 02:46 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан, недалеко от комплекса «Пикник», произошло ДТП: автомобиль съехал с проезжей  части и упал в  ущелье.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что  на 19 км трассы  Ереван-Севан  автомобиль Nissan Tiida (водитель Д.М, 1995 г/р)  съехал с проезжей  части и упал в  ущелье (около 10 м).

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта полиции РА, до приезда  спасателей водитель был доставлен в МЦ «Григор Лусаворич», где  скончался.

Спасатели поднесли пассажира Д.А   (1996 г/р) к  машине  скорой  помощи и доставили в МЦ «Григор Лусаворич», где   его состояние  оценили как  тяжелое..

 

 




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