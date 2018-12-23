Начальник  полиции РА  поручил активизировать работу  по предотвращению квартирных краж

Начальник полиции РА Валерий Осипян 23 декабря провел рабочее совещание с руководителями Ереванского городского управления и подчиненных подразделений, на котором поручил предпринять практические шаги и активизировать работу по предотвращению квартирных краж.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в сообщении также говорится:

«В совещании приняли участие и представители аппарата Центрального управления полиции.

Проанализировав динамику преступлений, совершенных за последние месяцы, Валерий Осипян подчеркнул, что их предотвращение и раскрытие – дело не только уголовного розыска, поэтому он поручил ответственным лицам внешней службы активизировать профилактическую работу.

Особо подчеркнул Осипян предотвращение и раскрытие квартирных краж. В плане повышения эффективности профилактической работы он распорядился активизировать ночное патрулирование. С целью повышения эффективности раскрытия преступлений глава полиции поручил свободно предпринимать соответствующие оперативно-разведывательные меры и действовать в рамках полномочий, данных полиции законодательством.

В заключение Валерий Осипян строго инструктировал своих заместителей и начальников подразделений – работать даже без отдыха, и в кратчайшие сроки представить видимые результаты работы».

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