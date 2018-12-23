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Начальник  полиции РА  поручил активизировать работу  по предотвращению квартирных краж


Начальник  полиции РА Валерий  Осипян 23 декабря  провел рабочее совещание с  руководителями Ереванского городского управления  и  подчиненных подразделений, на котором  поручил предпринять практические  шаги и  активизировать работу  по предотвращению квартирных краж.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в  сообщении также говорится:

«В  совещании приняли участие  и представители аппарата  Центрального управления полиции.

Проанализировав динамику преступлений, совершенных за последние  месяцы, Валерий  Осипян подчеркнул, что их предотвращение  и раскрытие – дело не  только уголовного розыска, поэтому  он поручил ответственным лицам внешней службы активизировать  профилактическую работу.

Особо подчеркнул Осипян предотвращение  и раскрытие квартирных краж. В  плане  повышения  эффективности профилактической  работы он распорядился активизировать ночное  патрулирование. С целью повышения  эффективности раскрытия  преступлений глава  полиции поручил  свободно предпринимать соответствующие  оперативно-разведывательные меры  и действовать в  рамках полномочий, данных полиции законодательством.

В заключение  Валерий  Осипян строго инструктировал  своих заместителей и начальников  подразделений – работать даже  без отдыха, и в  кратчайшие  сроки представить видимые результаты  работы».

 

 

 

 

 

 

 

 

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