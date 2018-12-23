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Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику служащих органов национальной безопасности


22 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в состоявшемся в Степанакерте торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику служащих органов национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президент поздравил весь личный состав Службы с профессиональным днем, наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав им крепкого здоровья и больших успехов, и вручил ценные подарки группе сотрудников за достигнутые высокие результаты в службе.

В мероприятии приняли участие делегация Службы национальной безопасности Республики Армения во главе с ее директором Артуром Ванецяном, другие должностные лица.




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